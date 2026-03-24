Kurtulmuş Hırvatistan\'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan temasları kapsamında Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan'daki resmi temaslarımız kapsamında Zagreb Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçi Nurdan Erpulat Altuntaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonumuzda görev yapan personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
