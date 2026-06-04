Kurtulmuş, İsveç Parlamento Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Kurtulmuş, İsveç Parlamento Başkanı ile Görüştü

Kurtulmuş, İsveç Parlamento Başkanı ile Görüştü
04.06.2026 18:30
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Stockholm'de İsveç Parlamentosu Başkanı Norlen ile önemli bir görüşme yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Stockholm'de İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Riksdag'a gelişinde mevkidaşı Norlen tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye ve İsveç bayrakları önünde iki parlamento başkanının tokalaşmasının ardından Kurtulmuş, beraberindeki TBMM heyetini takdim etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Parlamentosu Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Norlen ile Genel Kurul Salonu'nu ziyaret ederek bilgi aldı.

Kurtulmuş ve Norlen daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirdi ve heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, heyetler arası görüşmede, mevkidaşı Norlen'in daveti üzerine yaptıkları bu ziyaretin, Türkiye-İsveç ilişkilerine önemli katkılar sunmasını temenni etti. Türkiye'den Meclis Başkanı düzeyinde 15 yıl aradan sonra gerçekleştirilen bu ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin pozitif ivme kazandığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, aynı zamanda TBMM heyetiyle düzenledikleri bu ziyaretin hükümetler arasında var olan ilişkilere katkı sunmasını, parlamentolar arasında da yakınlaşmaya vesile olmasını diledi.

İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesiyle tarihsel olarak var olan ilişkilerin yeni bir boyut kazanarak ortaklık boyutuna ulaştığını belirten Kurtulmuş, 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO Parlamenter Zirvesi'ne mevkidaşı Norlen'in katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İki parlamentonun dostluk grupları arasında da yakın bir temasın bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, dostluk grupları, ihtisas komisyonları ve diğer uluslararası alanlardaki çalışmalarda da birlikte hareket etme arzusunda olduklarını söyledi.

Numan Kurtulmuş, Türkiye ve İsveç arasında birçok alanda işbirliği yapıldığını ve bunların genişletilmesi, ikili ticaretin artırılması için önemli bir potansiyelin de bulunduğuna işaret etti.

İsveç'te yaklaşık 150 bin Türk nüfusunun varlığının iki ülke arasında sağlam bir köprü oluşturduğunu belirten Kurtulmuş, buradaki Türk vatandaşlarının İsveç toplumuna gayet iyi entegre olmasının da iki ülke için değerli olduğunu ifade etti.

Turizm alanında da işbirliğinin artırılabileceğini belirten Kurtulmuş, geçen yıl 406 bin İsveçli turisti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını, gelecek dönemde daha fazla sayıda İsveçli turisti ağırlama isteğinde olduklarını kaydetti.

Savunma sanayisi, yüksek teknoloji, terörle mücadele gibi birçok farklı alanda ortak çalışmaları sürdürerek işbirliğini artırma arzusunda olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye-Finlandiya-İsveç ortak mekanizmasıyla teröre karşı ortak mücadeleye kararlı bir şekilde devam edilmesinin öneminin altını çizdi.

Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini kaydeden Kurtulmuş, Türkiye olarak AB'den beklentinin, Türkiye'ye karşı adil, liyakate dayalı kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi olduğunu ifade etti. İsveç'in, Türkiye'nin AB üyeliğine vereceği desteği önemli bulduklarını dile getiren Kurtulmuş, AB-Türkiye ilişkilerinin aynı zamanda Avrupa'nın geleceği ve güvenliği bakımından da önemli bir hale geldiğine dikkati çekti.

İsveç Parlamentosu Başkanı Norlen de TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti Stockholm'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek 15 yıl aradan sonra Türkiye'den Meclis Başkanı düzeyinde gerçekleşen bu ziyaretin iki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da geliştireceğine inandığını söyledi.

Norlen, iki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin bulunduğunu ve NATO üyeliği sonrasında da müttefik olunduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından İsveç Parlamentosu Genel Kurulu'nu ziyaret ederek milletvekillerini selamladı ve bir süre çalışmaları takip etti.

Görüşmede, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş, İsveç Parlamento Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

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