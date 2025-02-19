Kurtulmuş, Japonya'da Türk Vatandaşlarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş, Japonya'da Türk Vatandaşlarıyla Buluştu

Kurtulmuş, Japonya\'da Türk Vatandaşlarıyla Buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nagoya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelip birlik ve beraberlik mesajı verdi.

19.02.2025 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nagoya şehrindeki Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii derneklerini ziyaret ederek Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarını sürdürdüğü Japonya'da, Nagoya şehrindeki Gifu Fatih Camii ve Tsushima Ayasofya Camii derneklerini ziyaret ederek Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Kurtulmuş, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla yakından ilgilendi, ellerindeki farklı spor kulüplerine ait formalara da imza atarak, çeşitli hediyeler verdi. Kurtulmuş, Tsushima Ayasofya Camii'ni ziyarette yaptığı konuşmada, Japonya Temsilciler Meclisi Başkanı Fukushiro Nukaga'nın davetli olarak Japonya'ya geldiklerini, verimli görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Japonya'nın Nagoya şehrinde de çeşitli ziyaretler ve programlara katıldıklarını dile getiren Kurtulmuş, Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktaki Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tsushima Ayasofya Camii'nin inşasında emeği geçenleri de tebrik eden Kurtulmuş, Türk vatandaşlarının buradaki birlik ve beraberliklerinin sürmesi temennisini dile getirdi.

"Birlik beraberliği olmayan bir topluluğun uzun süre kalıcı işler yapması mümkün değildir"

Dünyanın dört bir tarafına yayılmış olan Türk toplumunun en önemli vasfının, birlik içerisinde hareket etmesi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Mutlaka birlik beraberlik içerisinde ortak hedeflere doğru yönelmemiz lazım. Farklılıklarımız olacak; bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edeceğiz. Ama bu farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline dönüştürmeyeceğiz. Ortak paydamızda buluşarak aynı milletin evlatları, aynı medeniyetin çocukları olduğumuz bilinciyle müştereken yolumuza devam edeceğiz. Birlik beraberliği olmayan bir topluluğun uzun süre kalıcı işler yapması mümkün değildir. Birlik beraberliği destekleyen en önemli unsur ise kimliktir. Kimliğimizi ortaya koymak, kendi kültürel değerlerimizi ortaya koymak, milli hassasiyetlerimizi, hususiyetlerimizi, göreneklerimizi bizden sonraki nesillere de çok sağlam bir şekilde aksettirmek için mücadele etmemiz lazım. Ayrıca sadece gördüklerimizle yetinmek de bizim için yeterli olmaz. Sahip olduğumuz medeniyet birikimimizi daha ileriye götürebilmek için evrensel değerlerle kendi medeniyet perspektifimizi bütünleştirmemiz lazım."

Birliğine ve kimliğine sahip olan toplulukların güçlü bir gelecek kurmasının mukadder olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Geleceğimiz, çocuklarımızdır. Öncelikli amacınız, çocuklarınızın, torunlarınızın, gelecek nesillerin iyi yetişmesi, iyi birtakım imkanlara sahip olması; vatanına, milletine ve insanına faydalı bireyler haline gelmesi için mücadele edebilmek olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, milleti ve devletiyle, ancak el ele vererek ortak hedeflere yürüyebileceğinin farkında olduklarını, devletin bütün kurumlarının, devlet adına burada görev yapanların hem kapılarının hem de gönüllerinin vatandaşlara açık olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "El ele, gönül gönüle vererek sizin bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız varsa mutlaka beraber halledeceksiniz. Ben ve milletvekili arkadaşlarım inanın ki sırf sizi görmek, sizinle beraber, sizin dertlerinizi dinlemek, sizin tavsiyelerinizi, sizin fikirlerinizi duymak için buraya kadar geldik. Biz artık Türkiye olarak dünyada güçlü ülkelerden birisinin vatandaşlarıyız. Sözü kıymetli, sözünün tesiri etkili olan bir ülkenin çocuklarıyız. Daha ileriye gideceğiz" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birlik beraberlik içerisinde ortak hedeflere doğru yönelmek gerektiğini belirterek, "Farklılıklarımız olacak; bu farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edeceğiz. Ama bu farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline dönüştürmeyeceğiz" dedi. - TOKYO

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Dış Politika, Politika, Japonya, Nagoya, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş, Japonya'da Türk Vatandaşlarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 8 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 8 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:04 Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı İstanbul bugün Sibirya’ya dönecek Altay Kar Fırtınası kapıya dayandı! İstanbul bugün Sibirya'ya dönecek
08:03 ’Dur’ ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel 'Dur' ihtarına uymayıp, kaza yapan 16 yaşındaki sürücü babasını aradı: Kafam kanıyor, hemen gel
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 20:32:48. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş, Japonya'da Türk Vatandaşlarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.