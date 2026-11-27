Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de insani yardımlara erişime yönelik kısıtlamalara dikkati çekerek, "Gazze, siyonist yönetimin sivil, masum, kadın, çocuk, gazeteci, sağlık personeli, yardım görevlisi gözetmeksizin saldırıları sonucu ne yazık ki dünyada en çok insani yardım çalışanının da hayatını kaybettiği bir yer haline dönmüştür." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avustralya Parlamentosunun ev sahipliğinde başkent Kanberra'da düzenlenen Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 12. Parlamento Başkanları Toplantısının "İnsani İlkeler ve İnsani Yardım Personelinin Korunması: Parlamentolar Nasıl Bir Etki Gösterebilir?" başlıklı ikinci oturumunda konuştu.

İnsani yardımın, kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir ihtiyaç olmanın çok ötesinde insan onurunun korunmasına dayanan vicdani bir sorumluluk olduğunun altını çizen Kurtulmuş, uzun süren çatışmalar, kitlesel göçler, siyasi istikrarsızlıklar ve iklim değişikliğinin halihazırda kırılgan olan küresel insani yardım durumunu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Mevcut küresel ihtiyaçlarla sağlanabilen kaynaklar arasında uçurumun gün geçtikçe derinleştiğine dikkati çeken Kurtulmuş, bazı ülkelerin insani yardımlar kapsamındaki fonlarda kesintilere gitmesinin sistemi ciddi şekilde olumsuz anlamda etkilediğini ifade etti.

Kurtulmuş, bu kesintilerin sebebiyet verdiği açlığa bu dönemdeki derinleşen insani krizler, silahlı çatışmalar ve herkesin gözü önünde cereyan eden soykırımlar eklendiğinde hem yardıma muhtaç durumdaki insanların sayısının hem ihtiyaç duyulan yardım miktarının ölçeğinin ne kadar ciddi boyutta arttığının da görüldüğünü söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada insani ilkelerin korunması ve yardım çalışanlarının güvenliği de her zamankinden çok daha önemli bir hale gelmiştir. Gazze, siyonist yönetimin sivil, masum, kadın, çocuk, gazeteci, sağlık personeli, yardım görevlisi gözetmeksizin saldırıları sonucu ne yazık ki dünyada en çok insani yardım çalışanının da hayatını kaybettiği bir yer haline dönmüştür. Sadece geçtiğimiz yıl Gazze'de 186 insani yardım görevlisi öldürülmüştür. 2025'te bütün dünyada 384 insani yardım çalışanı öldürülmüştür. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda yardım çalışanlarının korunmasının ne kadar önemli bir uluslararası sorumluluk olduğu da ayan beyan ortadadır.

Keza insani yardım çalışanlarının ve hatta bu alandaki Birleşmiş Milletler personeline yönelik saldırılar ve başta Gazze'ye yönelik saldırılar olmak üzere insani erişime getirilen kısıtlamalar hiçbir şekilde unutulmamalıdır. Meksikalı meslektaşımızın, Meksika halkının yardım çabalarına konulan kısıtlamalar hakkında anlattıklarını hepimiz dün gibi hatırlıyoruz ve bunların hepsini de bir insanlık suçu olarak kabul ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu tablo uluslararası insancıl hukuka riayet konusunda ciddi bir zafiyete işaret etmektedir. Çatışma bölgelerinde yardım çalışanlarının korunması için siyasi irade, somut ve uygulanabilir alanlara dönüştürülmelidir. Yardım çalışanına yönelik saldırılar karşısında hesap verebilirlik ve adalet de mutlaka ama mutlaka sağlanmalıdır."

Kurtulmuş, insancıllık, tarafsızlık, ayrım gözetmeme ve bağımsızlık ilkelerinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunun altını çizdi.

İnsani yardım çalışanlarının, sağlık tesislerinin ve yardım konvoylarının güvenliğinin teminat altına alınması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Hükümetlerin söz konusu sınamalarla tek başlarına mücadele etmesi de mümkün değildir. Parlamentolar olarak insani ilkelerin savunulması için müşterek hareket planını çıkarmalı, ortak hareketimizi mutlaka güçlendirmeli ve yapıcı bir katkı sunmak için her birimiz özel gayret sarf etmeliyiz. MIKTA parlamenter işbirliğinin bu alanda önemli bir katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Güvenli ve engelsiz insani erişim konusunda ortak tutum geliştirmek ve çok taraflı platformlarda sesimizi daha güçlü duyurmak için bu işbirliğine mecburuz ve bu işbirliğinden yararlanmak durumundayız.

İnsani ilkelerin korunması ve insani yardım personelinin güvenliğinin sağlanması yalnızca hukukla uluslararası hukukun meselesi değil insanlığın ortak vicdanının sorumluluğudur. Ülkemiz insani diplomasi ve uluslararası insani yardımları dış politikasının temel unsurlarından birisi haline getirmekte, ihtiyaç sahiplerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ulaşmayı ve krizlerden etkilenen bireyleri ve toplumları desteklemeyi esas almaktadır."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suriye'deki antidemokratik, baskıcı, despot rejimden kaçan Suriyelilere sığınak olmak konusunda Türkiye'nin tutumuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir komşuluk vazifesi olarak, bir insanlık sorumluluğu taşıyarak Suriyeli kardeşlerimize Türkiye'nin kapılarını açtık ve en yüksek rakam 2021 yılında, yaklaşık 4 milyon seviyesine ulaştı. 4 milyon Suriyeliye hem eğitim imkanlarını vererek hem sağlık hizmetlerini sunarak hem de iş yapmak isteyenlerine iş imkanlarını vererek 4 milyon Suriyeliye Türkiye olarak ev sahipliği yaptık. Şimdi Suriye'de yeni yönetimin kurulması, Suriye'de tekrar barış ortamının tesis edilmesiyle birlikte bu rakamın yaklaşık 2 milyon seviyesine, yani yarısına yakınına düşmüş olması bu insanların, ülkelerine güvenli ve kendi tercihleriyle geri dönmüş olmaları da bizim için fevkalade önemlidir. Böylesine zor dönemlerde insanların mezheplerine, meşreplerine, cinsiyetlerine ve aidiyetlerine bakmaksızın her türlü yardımı sağlamak mecburiyetindeyiz.

Başta Gazze olmak üzere çatışma bölgelerinde uluslararası insani yardım çalışmalarına yönelik her türlü saldırıyı da şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnsani yardımlara erişime yönelik kısıtlamaların sona ermesi, uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesi ve keyfi biçimde alıkonulan başta Birleşmiş Milletler personeli olmak üzere insani yardım çalışanlarının derhal serbest bırakılması çağrımızı bir kere daha tekrarlıyoruz. İnsani ilkelerin korunması ve yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması yalnızca devletlerin değil aynı zamanda biz parlamentoların da ortak sorumluluğundadır. Bu sorumluluğunu yerine getirmek için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeli ve ortak irademizi somut adımlarla pratik hayata yansıtmalıyız."

Avustralya Senatosu Başkanı Lines'den Suriye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, iç çatışmadan kaçan Suriyelilere ev sahipliği yapmak konusunda Türkiye'nin tutumunu anlattığı değerlendirmesine dikkati çeken Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines, insani yardımın, sadece maddi kaynak veya personel sağlamaktan ibaret olmadığını, çatışma ve krizlerden kaçanlara kucak açmak anlamına da geldiğini Türkiye'nin tüm dünyaya hatırlattığını söyledi.

Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliye sağladığı destek ve ev sahipliği çabalarını takdirle karşıladıklarını ve övdüklerini ifade eden Lines, 2 milyondan fazla insanın Suriye'de barış ortamı sağlandığı için evlerine geri dönmüş olmasını duymanın da son derece memnuniyet verici olduğunu kaydetti.