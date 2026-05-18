Kurtulmuş: Kırım Tatarlarının Haklarını Savunacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye olarak, Kırım Tatar Türkleri'nin hak ve hukukunu uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 82. yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırım Tatar Sürgünü'nün 82. yıl dönümünde vatanlarından zorla koparılan soydaşlarımızın yaşadığı tarifsiz acıyı bugün de yüreğimizde hissediyor, sürgün yollarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak, Kırım Tatar Türkleri'nin hak ve hukukunu uluslararası platformlarda kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."