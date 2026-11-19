Kurtulmuş, Konya Kulu'da kazada ölen Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Konya Kulu'da trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, mesajında Aydın'ın Rektör Kemalettin Aydın'ın eşi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olduğunu belirterek başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli kardeşim, yol ve dava arkadaşımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Kemalettin Aydın olmak üzere ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Kaynak: AA
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