TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'yu vefatının 51. yılında andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Ahlak, adalet ve vicdanı merkeze alan fikirleriyle, şahsiyet sahibi nesillerin yetişmesine ışık tutan Nurettin Topçu'yu vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş, Nurettin Topçu'yu Andı - Son Dakika
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