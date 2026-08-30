Kurtulmuş'tan 30 Ağustos Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos'un vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir milletin, esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zafer olduğunu belirtti.

Bu zaferin, Anadolu'da yükselen milli iradenin, meclisiyle, ordusuyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekun bir varoluş mücadelesine dönüşmesinin ve imkansızlıklar içinde gösterilen azim ve inançla bağımsızlık yolunun açılmasının nişanesi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır. 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünde, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehidlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."