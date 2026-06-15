Kurtulmuş'tan Azerbaycan'a Kutlama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "tek millet iki devlet" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Tek millet, iki devlet şiarıyla ortak tarihi hafızayı, kültürü ve kaderi paylaştığımız can Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.