Kurtulmuş'tan Birleşik Krallık ile İlişkiler Vurgusu - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Birleşik Krallık ile İlişkiler Vurgusu

Kurtulmuş\'tan Birleşik Krallık ile İlişkiler Vurgusu
17.06.2026 17:29
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık-Türkiye ilişkilerini geliştirmek gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Birleşik Krallık-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Tahir Ali ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, kabulde, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi arzusunda olduğumuzu belirterek, parlamentolarda karşılıklı dostluk gruplarının bulunmasının ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti. Küresel ve bölgesel konularda birlikte hareket etmenin zaruretine işaret eden Kurtulmuş, dünyada kural bazlı sistemin bozulduğunu, artık insanı merkeze alan yeni bir sistemin kurulması gerektiğini vurguladı. Avrupa'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının tüm Avrupalıların ortak hedefi ve sorumluluğu olduğunu dile getiren TBMM Başkanımız Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğinde ve güvenliğinde vazgeçilmez bir aktör olduğunu kaydetti. Gazze'de üç yılı aşkın süredir soykırımını sürdüren İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarının yayılmacılık politikasının bir işareti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının durdurulması için tüm devletlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO Parlamenter Zirvesi'nin gerçekleşeceğini, 7-8 Temmuz'da ise Ankara'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yapılacağını dile getiren TBMM Başkanımız Kurtulmuş, NATO Zirvelerinin günümüz sorunlarının ve ittifakın geleceğinin tartışılacağı önemli bir zemin olacağını ifade etti" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Birleşik Krallık ile İlişkiler Vurgusu - Son Dakika

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