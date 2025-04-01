Kurtulmuş'tan Burhan Abiş için Taziye Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş'tan Burhan Abiş için Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, vefat eden Burhan Abiş için başsağlığı diledi ve anısını yad etti.

01.04.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Burhan Abiş için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları ifade etti:

"Milli Görüş hareketinin öncülerinden, Ulaşlı eski Belediye Başkanı, değerli Burhan Abiş ağabeyimize Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ömrünü davasına, milletine ve memleketine adamış, hizmetleriyle gönüllerde derin izler bırakmış olan kıymetli ağabeyimiz daima hayırla yad edilecektir. Rabbim, mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Kurtulmuş'un paylaşımında, Abiş'i tedavi gördüğü hastanede ziyareti sırada çekilen bir fotoğraf da yer aldı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Yerel Haberler, Burhan Abi, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Burhan Abiş için Taziye Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!
Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11’de oynamadı Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi! Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı
Volkan Konak’ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum
Trump’tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi
Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı

23:19 Trump’tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi
21:34 Volkan Konak’ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak
19:11 Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı Komedyen Gökhan Ünver Twitter hesabını kapattı
18:14 Özgür Özel’in ’’kayyum’’ iddiasına Adil Karaismailoğlu’ndan yanıt Özgür Özel'in ''kayyum'' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt
17:56 PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı’da görüştü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü
11:03 Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düştü Bayram şekeri toplamak isteyen 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına düştü
10:54 Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş Beşiktaş, Galatasaray derbisinde tarihi prim vermiş
10:34 Volkan Konak’ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum Volkan Konak'ın yıllar önceki sözleri yürekleri yaktı: Bayramda ölenlere çok üzülüyorum
10:32 Volkan Konak’ın bilinmeyen hayat hikayesi Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı Volkan Konak'ın bilinmeyen hayat hikayesi! Maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadı
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:52 Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı Kimsesiz adamın vasiyeti: Evi ve parası Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
09:30 Erman Toroğlu’ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11’de oynamadı Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak şike çıkışı: 4 futbolcu ilk 11'de oynamadı
09:26 Bahçeli’den ’’yeni anayasa’’ çağrısı Bahçeli'den ''yeni anayasa'' çağrısı
09:15 Volkan Konak’ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu Volkan Konak'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 01:20:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Burhan Abiş için Taziye Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement