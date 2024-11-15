Kurtulmuş\'tan Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya ve Rize'de meydana gelen depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da ve Rize'de meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.