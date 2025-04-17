Kurtulmuş'tan Filistin Destekleme Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Filistin Destekleme Çağrısı

Kurtulmuş\'tan Filistin Destekleme Çağrısı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

17.04.2025 19:06
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun ilk toplantısını yapacağını belirterek, toplantının başarılı geçmesini, yürütülecek müzakerelerin de Filistin davası için önemli kazanımlar elde edilmesine vesile olmasını diledi.

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun uluslararası alanda güçlü bir platform olacağını vurgulayan Kurtulmuş, uzun yıllar siyasi bir mücadele gerektirecek Filistin davası için ulusal parlamentoların bir araya gelmesinin iki devletli çözüm temelinde atılacak adımlara da katkı sağlayacağını kaydetti.

Kurtulmuş, Filistin davasının bütün insanlığın ortak meselesi haline getirilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ve bölge ülkelerinin yanı sıra Filistin halkına destek veren ülkelerin Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nda yer almasının temin edilmesini de arzuladıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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