Kurtulmuş'tan Kadınlar Günü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bombaların altında ailesini korumaya çalışan ve direnen kadınlar başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Merhametiyle toplumu iyileştiren ve iradesiyle geleceğe yön veren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirten Kurtulmuş, "Bombaların altında ailesini korumaya çalışan ve direnen kadınlar başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki tüm kadınların fedakarlığını saygıyla selamlıyorum. Tarih boyunca bu topraklara değer katan kadınlar güçlü oldukça, ailemiz de milletimiz de güçlü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasinin ve kardeşliğin tahkiminde kadın temsilinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başta TBMM olmak üzere siyasette, yerel yönetimlerde, sivil toplumda, akademide, iş dünyasında, sporda ve kültür hayatında kadınların daha etkili biçimde yer alması, ülkemizin en önemli kazanımlarındandır. Kadınları hedef alan her türlü şiddet, ayrımcılık ve baskı, insanlık onuruna yönelmiş açık saldırılardır. Hukukun koruyucu şemsiyesini bu alanda da güçlendirmek görevimizdir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle emekçi kadınların cesaretini, azmini ve alın terini şükranla bir kez daha hatırlatıyor, her birine aileleriyle birlikte sağlık ve huzur temenni ediyorum."