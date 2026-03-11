Kurtulmuş'tan KKTC'ye Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan KKTC'ye Destek Mesajı

11.03.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin tanınması ve güvenliği için Türkiye'nin desteğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kurtulmuş, Meclis'teki kabulde, iki ülke parlamentosunun dostluk gruplarının karşılıklı görüşmelerinin verimli çalışmalar ortaya koyduğunu, KKTC'nin tanınması noktasındaki her türlü çabayı takdirle karşıladıklarını belirterek, dostluk grupları öncülüğündeki faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs'taki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini belirten Kurtulmuş, son dönemde özellikle bölgede yaşanan olağanüstü gelişmelerin KKTC'yi olumsuz etkilememesi için Türkiye olarak her türlü dikkati, çabayı ortaya koyduklarının altını çizdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında karşılıklı olarak füzelerin ateşlenmesinin KKTC'yi de bir şekilde hedef haline getirebileceğine işaret eden Kurtulmuş, özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu sisli ortamdan istifade edip bazı adımlar atmasının önüne geçmek için Türkiye'nin KKTC'de F-16'ları konuşlandırarak Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Rumların, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını sürdürmesinin, KKTC açısından da Türkiye açısından da çok dikkatle takip edilmesi gereken bir durum olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Kıbrıs'taki gelişmeler bahane edilerek uluslararası platformların Türkiye'nin aleyhine dönüştürülmesini önlemek için her türlü müzakereyi yaptıklarını ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını anlatmayı sürdürdüklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Canaltay ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, iki ülkenin birliğinin kıyamete kadar süreceğini vurguladı.

KKTC'nin artık bütün kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla olgun bir devlet olduğunu belirten Kurtulmuş, Kıbrıs'ta iki halkın varlığının inkar edilmesinin, iki halkın egemen statüsünün göz ardı edilmesinin hiçbir şekilde Ada'da çözüm olmayacağının altını çizdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan KKTC'ye Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katar’da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti Katar'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının 10 günlük esareti bitti
Yakınları sinir krizi geçirdi 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Yakınları sinir krizi geçirdi! 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
Galatasaray’ın yıldızından Şampiyonlar Ligi’nde ilk Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk
Galatasaray taraftarından Osimhen’i ağlatan koreografi Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi
Irak, İHA’lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak
İsrail’in kritik istasyonu böyle vuruldu Sirenler dahi devreye giremedi İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:41
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
15:55
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
15:42
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 18:30:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan KKTC'ye Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.