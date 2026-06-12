Kurtulmuş'tan LGS'ye Girecek Öğrencilere Mesaj - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan LGS'ye Girecek Öğrencilere Mesaj

12.06.2026 21:27
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, LGS için öğrencilere başarı diledi ve emeklerini takdir etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Yarın LGS'ye girecek tüm evlatlarımıza yürekten başarılar diliyor, sınavın her biri ve aileleri için hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Aylarca gösterdiğiniz emek, sabır ve azim her türlü takdirin üzerindedir. Allah zihin açıklığı versin."

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Politika, Eğitim, LGS, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan LGS'ye Girecek Öğrencilere Mesaj - Son Dakika

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