Kurtulmuş'tan LGS'ye Girecek Öğrencilere Mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Yarın LGS'ye girecek tüm evlatlarımıza yürekten başarılar diliyor, sınavın her biri ve aileleri için hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Aylarca gösterdiğiniz emek, sabır ve azim her türlü takdirin üzerindedir. Allah zihin açıklığı versin."