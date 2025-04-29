TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bişkek'te bulunan Maarif Okulu'nu ziyaret ederek yöneticilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldığını belirtti.
Numan Kurtulmuş, "Nitelikli eğitim vermenin yanında Türkiye-Kırgızistan dostluğunu pekiştiren, halklar arasında kardeşlik köprülerini güçlendiren Maarif Okulumuzun öğrencilerine ve öğretmenlerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Maarif Okulu Ziyareti - Son Dakika
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