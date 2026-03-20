Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa Açıklaması
Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa Açıklaması

20.03.2026 09:41
Kurtulmuş, bayramda Mescid-i Aksa'nın kapatılmasını lanetleyerek İsrail'in zulmünü kınadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Böylesine barış ve esenlik gününde, bir bayram gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısından döndürülmüş olması zulmün şahikasıdır. İsrail'in bu zulmünü de şiddetle lanetliyoruz." dedi.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan Kurtulmuş, çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı.

Cami çıkışında kendisini bekleyen basın mensuplarının bayramını tebrik eden Kurtulmuş, bayramın hem ülkeye hem İslam dünyasına hem de bütün insanlığa barış, esenlik, dostluk ve kardeşlik getirmesini temenni etti.

Kurtulmuş, "Özellikle bölgemizde yaşadığımız, neredeyse yangın yerine dönmüş olan bu tablonun en kısa süre içerisinde dağılmasını ve Amerika-İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan bu savaşın bir an evvel sonlandırılmasını canıyürekten temenni ediyoruz. Bu, artık devam ettirilemez bir durumdur. Bütün bölgeyi ve bütün dünyayı aslında tam da ateş çukurunun içerisine atmak üzere olan büyük bir çatışmadır. Bunun sonlanmasını bütün kalbimizle diliyoruz ve Türkiye olarak da barışın tesis edilmesi için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Bayram sabahındaki en büyük üzüntülerinden birinin de Mescid-i Aksa'nın bayram namazına kapatılması konusu olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu, artık zulmün geldiği en son noktadır. Bu, kabul edilemez bir durumdur. Bunun İslam dünyası için artık tolere edilebilir bir tarafı yoktur. Biz Müslümanlara, 2 milyarlık büyük bir nüfusa sahip olan Müslümanlara da herhalde bu ayıp, en büyük ayıp olarak yeter. Gerçekten içimiz kan ağlıyor. Böylesine barış ve esenlik gününde, bir bayram gününde Müslümanların Mescid-i Aksa'nın kapısından döndürülmüş olması zulmün şahikasıdır. İsrail'in bu zulmünü de şiddetle lanetliyoruz. Bütün dünyayı da bir din mensuplarına karşı, büyük bir nüfusa sahip olan Müslüman dünyasına karşı yapılmış bu hakarete, bu haksızlığa son vermeye davet ediyoruz. Ümit ediyoruz ki Mescid-i Aksa'nın mazlum bir şekilde geçirdiği son bayram olsun bu bayram."

Kurtulmuş, "Ayasofya'dan, İstanbul'un kalbi olan, Osmanlı Cihan Devleti'nin kalbi olan bu Topkapı Sarayı'nın gölgesinden Filistinli kardeşlerimize, Kudüs'te, Gazze'de zulme uğrayan, Batı Şeria'nın her yerinde zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize de hem bayram tebriklerimizi iletiyoruz hem de sevgilerimizi ve onlarla dayanışma duyguları içinde olduğumuzu 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına ifade ediyoruz." diye konuştu.

Allah'tan nice bayramlara sağlık ve afiyet içerisinde eriştirmesini temenni eden Kurtulmuş, Allah'ın, milleti barış ve esenlik, kardeşlik ve birlik içerisinde daha güçlü ve huzurlu günlere ulaştırmasını istedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da Kurtulmuş'a eşlik etti.

Kurtulmuş, açıklamanın ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektirerek, camiden ayrıldı.

Kaynak: AA

