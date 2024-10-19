Kurtulmuş'tan Muhtarlar Günü Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Demokrasinin merkezden yerele ulaşması, muhtarlık müessesesiyle mümkündür. Muhtarlar, vatandaşın ihtiyacını kamuya, kamunun imkanlarını vatandaşa ulaştırmada bir köprü vazifesi olmanın yanı sıra sağlıklı ve başarılı bir demokrasinin olmazsa olmaz unsurudur. Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.