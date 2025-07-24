Kurtulmuş\'tan Özel\'e Ziyaret

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özel, Kurtulmuş'u uğurladı. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin çalışmaların ele alındığı belirtildi.