Kurtulmuş'tan TBMM üzerine uyarı

Kurtulmuş, makamının önünde Plan ve Bütçe Komisyonu başlangıcında yaşanan arbedeyi değerlendirdi. Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşanan arbede görüntülerinin üzücü olduğunu söyleyerek, "Bu görüntülerin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun girişinde ortaya konulmuş olması öncelikle her şeyden evvel Meclisin demokratik işleyişine, Meclisin yasama fonksiyonunun yanında denetim fonksiyonunun yapılmasına karşı yapılan saygısızca bir davranıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Yine her şeyden evvel bu kadar fedakarlık içinde çalışan Plan ve Bütçe Komisyon üyelerine bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. TBMM her türlü fikrin konuşulabileceği, her türlü müzakerenin, münakaşanın yapılabileceği, bütün bunların kaba kuvvetle, engellemeyle, kaba ve yaralayıcı sözlerle değil medeni ilişkiler içerisinde sözün gücünü kullanarak gerçekleştirilebileceği yerdir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, her türlü eleştiriyi, muhalefet görevini yerine getirme olduğunu belirterek, "Söz haklarının kullanılabileceği, denetim mekanizmasının kullanılabileceği bu mekan yürütmeyi temsilen gelen bir Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza 'Sen buraya giremezsin' diyerek engel koymak hiçbir demokratik anlayışa sığmaz. Bunun kabul edilmesi, makul görülmesi mümkün değildir. Bizim bundan sonraki süreçte bütün partilerden beklentimiz, bu sürecin daha iyi, olumlu bir şekilde TBMM'nin demokratik fonksiyonlarını yürütebilmesi için grup yöneticisi arkadaşlarımızın üzerine düşen sorumluluğum yerine getirmesini bekliyoruz. Ben olaydan sonra CHP Genel Başkanın Özgür Özel'i aradım. BU konuda, burada ortaya konan yaklaşımdan, buradaki tutum ve davranışlardan, sergilenen tavırlardan memnun olmadığımızı, büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu, Meclis yönetimi olarak sadece bizleri değil, TBMM bakan milletimizin tamamını rahatsız ettiğini, çirkin görüntüler olduğunu kendisiyle de paylaştım. TBMM'yi sadece 86 milyon vatandaşımız bakmıyor, dünyanın dört bir tarafından Türkiye'yi dikkatle izleyen milletlerde TBMM'de neler olduğunu bittiğini yakından takip ediyor. O an yapılan iş, söylenen söz maksadını aşan tavırların kalıcı olarak Türk demokrasisi üzerinde hasarlar bıraktığını da arkadaşlarımızın görmesi lazım" dedi.