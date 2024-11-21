Kurtulmuş'tan UCM Kararına Destek - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan UCM Kararına Destek

Kurtulmuş, UCM'nin Netanyahu ve Galant'a yönelik yakalama kararını tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

21.11.2024 17:47
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına ilişkin, "Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, UCM'nin, Gazze'deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararının, tarihi öneme sahip bir adım olduğunu bildirdi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu karar, 'insanlık cephesinin' masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin sonucudur. Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir. Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, uluslararası toplum tarafından gündeme getirilmesi gereken acil bir konudur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan UCM Kararına Destek - Son Dakika

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