TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Misyonlarımızda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum."
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Vatikan Büyükelçiliği Ziyareti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?