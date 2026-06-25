Kurtulmuş'tan Venezuela'ya başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, iki ayrı deprem yaşayan Venezuela halkına "geçmiş olsun ve başsağlığı" dileklerini iletti.

Kurtulmuş, Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Depremlerin yol açtığı can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Dost Venezuela halkına en içten başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Türkiye olarak bu zor günlerde Venezuela'nın yanında olduğumuzu vurguluyor, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.