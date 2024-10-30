Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Vurgusu

Kurtulmuş\'tan Yeni Anayasa Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa sürecinin demokratik bir ortamda gerçekleştirileceğini belirtti.

30.10.2024 18:03
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye'deki siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştireceğiz. Başta yeni bir anayasa olmak üzere, ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir meseleyle, demokratik bir süreçte halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi, birlik beraberlik ortamını, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla, üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunasıyla başlayan tören, üniversitenin senfoni orkestrasının dinletisiyle devam etti. Törenin açılışında konuşan Bakan Memişoğlu, "Ne zaman bizim medeniyetimiz güçlü ve kabiliyetli olmuş ise dünyada barış ve istikrar hakim olmuş diğer milletler de bu barışın refahını yaşamışlardır. Felsefeden sosyolojiye, tıptan mühendisliğe kadar her alanda daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Bunu yaparken de kamu özel üniversite sektörü bir araya gelecek el ele vereceğiz. Akademilerimizin sadece bilgi üreten, işleyen, geliştiren, yayılmasını sağlayan öncü ve emniyet ve merkezler olmaktan da yetinmemelilerdir. Bunları yaparken aynı zamanda ülkemizin ihtiyacı olan ciddi temelleri de inşa etmeleri gerekir. Bizler farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip birlikte hareket birlikte üretip bu birlik ve beraberlikle el ele verip ayağa kaldırmak zorundayız. Bu bizim sadece bugünümüzün sorumluluğu değil, gelecek nesillere de borcumuzdur. Üreten ve bilgiyi dünyaya ileten bir sağlık sistemi istiyoruz" dedi.

"İlk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise büyük bir akıl ve birlik ruhuyla Türkiye'nin önce iç huzurunu ve iç bütünlüğünü sağlayacağını söyledi. Kurtulmuş; böl, parçala ve yönet siyasetinin sona ereceğini ve üniversitelerin daha fazla ortaklaşmanın ortaya çıkacağı aklın üretileceği yerler olduğunu dile getirdi. Üniversitelerin dünyada ne olup bittiğini en iyi şekilde ortaya koyacak kurumlar olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "85 milyon Türkiye'nin yurttaşları olarak, Türk milletinin fertleri olarak, beraberlik içerisinde bu süreci inşallah daha ilerilere götüreceğiz. Bunun için Türkiye'de gerekli adımları atacağız. Türkiye'deki siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştireceğiz. Başta yeni bir anayasa olmak üzere, ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir meseleyle, demokratik bir süreçte halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi, birlik beraberlik ortamını, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz. Ayrıca sadece anayasa değil, bir ülkenin demokratik olarak yönetilmesini sağlayan dört temel hukuk metni olan; anayasa, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim sistemini de, seçim yasasını da daha demokratik hale getirerek Türkiye'nin bu süreçlerde ayaklarının daha sağlam yere basmasını temin edeceğiz" diye konuştu.

"Fitne odaklarının marifetiyle yapmak istedikleri şey, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak de güvensizlik ortamını arttırmaktır"

Güven ve istikrarın, bölgenin en çok ihtiyaç duyduğu iki temel kelime olduğunu bildiren Kurtulmuş, "Allah'a şükrederek ifade etmek isterim ki, bu kadar çok türbülansın yaşandığı bu coğrafyada güven ve istikrar içerisinde kalabilen tek ülke ülkemizdir, Türkiye'dir. Zaten dikkat ederseniz, terör örgütleri marifetiyle ya da birtakım fitne odaklarının marifetiyle yapmak istedikleri şey, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye'yi de güvensizlik ortamını arttırmaktır" dedi.

Açılış töreni, Hacettepe Ödülleri ve öğretim üyelerine profesörlük belgesinin verilmesinin ardından fotoğraf çekimiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Vurgusu - Son Dakika

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