Kurtulmuş'tan Yeni Yol Partisi'ne Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş'tan Yeni Yol Partisi'ne Teşekkür

Kurtulmuş\'tan Yeni Yol Partisi\'ne Teşekkür
25.02.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi'ne komisyon çalışmalarındaki katkıları için teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Partisinin TBMM Grubunu ziyaret etti.

Yeni Yol Partisinin TBMM grubunda, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, grup başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin katıldığı görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına verdiği katkılar için Yeni Yol Partisine teşekkür etti.

Komisyonun raporunu tamamlamasıyla sürecin belli bir noktaya taşındığını belirten Kurtulmuş, "Bundan sonra raporda yer alan konuların hayata geçirilmesiyle ilgili ümit ederim ki siyasi partilerimiz ortak bir anlayışla, açık fikirlilikle, açık yüreklilikle çalışmalarını sürdürür ve kamuoyumuzun beklemiş olduğu bu yasal düzenlemeler başta olmak üzere çeşitli adımlar atılır. Böylece Türkiye tarihinin en önemli sorununu, Cumhuriyetimizin ilk asrının en ağır, en büyük bedeller ödediğimiz sorununu ilanihaye ortadan kaldıracak adımları atmak mümkün olur." diye konuştu.

Örgütün kendini feshetmesi ve silahların bırakılması sürecinin "kritik nokta" olduğunu anımsatan Kurtulmuş, "Bu nokta gerçekten hem bütün tarafların beklentilerini karşılayacak hem de işin doğasına uygun bir yaklaşım olacaktır. Böylece zaten fiili varlığını sona erdirmiş örgütün silahlarını da bırakmasıyla birlikte artık silahlı mücadele devri tamamen geride kalacak ve bundan sonra demokratik usuller, demokratik kurallar içerisinde Türkiye demokrasisini güçlendirmek bakımından neler gerekiyorsa o adımlar atılacaktır." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen de komisyonun başarılı bir çalışma dönemi geçirdiğini belirtti.

Ekmen, raporun komisyonda mutabakatla onaylanmasının önemine değinerek, böyle bir dönemde ortak bir çalışmanın bu şekilde neticelendirilmesinin kıymetli olduğunu dile getirdi.

Mehmet Emin Ekmen, görüşmede, Yeni Yol Partisini oluşturan partilerin genel başkanları Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bundan sonraki sürece ilişkin önerilerini de Kurtulmuş'la paylaştıklarını söyledi.

Ekmen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi raporun gereklerini yerine getirme zamanıdır. Hiçbir yasama faaliyetine gerek kalmadan idarenin, yürütmenin tek taraflı atması gereken adımlar var. Yine bu sürecin bir an önce bir yasal çerçeveye ve bir hukuki zemine kavuşması için Meclis Genel Kurulunun bir yasama faaliyetine ihtiyacı var. Bunların da bekletilmeden bir an önce hayata geçirilmesinin hayırlı olacağını ifade ettik."

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Yeni Yol Partisi'ne Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:18:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Yeni Yol Partisi'ne Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.