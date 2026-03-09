Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Zaman Kaybetmeyeceğiz - Son Dakika
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Zaman Kaybetmeyeceğiz

09.03.2026 21:53
TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörle mücadelede zaman kaybının olmaması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Türkiye'nin terörle zaman kaybedecek hali yoktur. Ümit ediyorum bu olumlu tablo belli noktaya gelecek, sonuç alınacak ve Türkiye önemli bir tarihi eşiği geride bırakacak" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun çetin müzakereler sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Hemen hemen ittifakla bir rapor ortaya çıktı. Önemli bir eşiktir. Bu rapor her şey değildir. Bir yol haritası, başlangıçtır. Ortak metin, ortak yöneliştir. Ümit ediyorum kısa süre içerisinde 6.ve 7. bölümde ortaya koyduğu teklifler, ortak teklif olarak Meclise süratle gelir, önemli bir eşik daha aşılmış olur. Türkiye'nin terörle zaman kaybedecek hali yoktur. Ümit ediyorum bu olumlu tablo belli noktaya gelecek, sonuç alınacak ve Türkiye önemli bir tarihi eşiği geride bırakacak" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları konusunda ise Kurtulmuş, "Eğer bu dönemi tarif etmek gerekirse, güçlünün gücünü istediği gibi yaptığı orman kanunları demek mümkündür. Bizim güçlü olmamız lazım. Sadece askeri güç değil, ekonomide, toplumsal yapıda, milli olarak ortak noktaya yönelmede güçlü olmak lazım. İsrail'in zorlamasıyla ABD'nin işin içine girdiği savaş öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecek. Savaş devam ederse, büyük istikrarsızlık, türbülans, alt üst oluşu dünya gündemine taşıyacaktır. Bu mesele için tek yol vardı, o da diploması masasıydı. Savaş çözüm olamaz. Gecikmeden savaşın durdurulması için kimse benzinle gitmesin, herkes elindeki imkanları seferber etsin. İsrail kendisince son vuruşu yapmak istiyor. Ekimden bu yana Lübnan, Yemen'e gerekçe göstermeden saldıran İsrail değil miydi? Kendi nihai planı için adım olarak gördü. Bir önemli kişi, bölgede din savaşı hazırlığını ifade ediyor. Uyanık olmamız lazım. Yangının söndürülmesi gerek. İnsani olmayan saldırıların sona ermesi lazım. İnsani değerlerden uzak saldırılarda ilkokul öğrencileri öldürülüyor, sonra ABD füzeleri ile vurulduğu tespit ediliyor. Bu kabul edilemez, savaşta kaybeden hep kadın, yaşlı oluyor. Bu savaşın bölgede ağır bedeller ödettireceğine eminiz. Devlet olarak bütün birimlerimizle Türkiye'nin korunması, istikrar adası olarak yola devam etmesi için kurumlar mücadele ediyor. Bu türbülansa Türkiye asla çekilemeyecektir. Kendi iç cephesini tahkim ederek güçlü şekilde ayakta tutacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

