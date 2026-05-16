Kurtulmuş: Türkiye'nin Geleceği İçin Hazırlık Zamanı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor sorununu çözmek için irade ortaya koymuş ve müşterek bir iradeyle bir rapor hazırlamıştır. Başlı başına bu bile siyaset için Türkiye için büyük bir kazanımdır." dedi.

Kurtulmuş, Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen Cuma Meclisi Programı'nda "Küresel Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye'nin Geleceği" başlıklı konuşmasında, dernek ve vakıfların Türkiye demokrasi tarihinin önemli göstergeleri olduğunu belirtti.

Birlik Vakfının hem Milli Türk Talebe Birliği döneminde hem de bugün Türkiye'de milli iradenin hakimiyetinin güçlenmesi ve demokrasinin tahkim edilmesi bakımından önemli katkılarının olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bugün vakfın Bursa Şubesi'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş, insanlık olarak fevkalade ilginç, zor, türbülansla dolu bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, bu sürecin ne kadar devam edeceğinin de henüz kestirilemediğini kaydetti.

Dünyada yeni güç merkezlerinin kurulacağını, hiç şüphesiz bu merkezlerin içerisinde en önemlilerinden birisinin de Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafyanın olduğunu belirten Kurtulmuş, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'i kapsayan bölgede her şey kendi rotasında gitse bile dünyadaki güç dengelerinden birebir etkileneceğini ifade etti.

Kurtulmuş, değişen güç dengeleri ile teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı şanslar ve fırsat alanından Türkiye olarak istifade etmek ve bunun gereğini yerine getirmek gerektiğini vurguladı.

Dünyadaki diğer değişimin de küresel ölçekte ortaya çıkan sistematik değişim olduğunu anlatan Kurtulmuş, bu dönemde ekonomik ve siyasal sistemler bakımından küresel ölçekteki bütün kurum ve kuruluşların fonksiyonlarını yitirdiğini ya da istikametini kaybettiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'in fonksiyon itibarıyla New York'taki bir kafeden farkının kalmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler, herhangi bir şeyi önleyemez, herhangi bir konuda çözüm üretemez noktaya gelmiştir." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilemediğini ve Gazze'de devam eden soykırımın önlenemediğinin altını çizen Kurtulmuş, "Başka hiçbir sebep olmasa, dünya sisteminin bu fonksiyonsuz hale gelmiş olması da yeni türbülansların, çelişkilerin, çatışmaların bizatihi en önemli faktörlerinden birisidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, pandemi sırasında dünyanın çok önemli kuruluşlarından birisinin iflas ettiğinin görüldüğünü dile getirerek, Dünya Sağlık Örgütünün pandemiye karşı bütün iyi niyetine rağmen hiçbir şekilde bir fonksiyon icra edemediğini söyledi.

Dünyadaki gıda krizlerini önlemekle sorumlu olan Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) temennilerden başka hiçbir şey ortaya koyamadığını çünkü bu gıda krizini ortadan kaldıracak elinde enstrümanların bulunmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Avrupa ile Amerika arasındaki ihtilafın önemli nedenlerinden birisi de aslında güç yetmezliktir. Yani sorunları çözmek konusunda hem Avrupa Birliği'nin hem NATO'nun güç yetmezlikle karşı karşıya kalmış olmasıdır. Bu da dünya sisteminde küresel sistemin bütün kurumlarının tartışıldığı, yeni arayışların ortaya çıktığı bir döneme işaret ediyor." dedi.

"Türkiye, önündeki fırsatları değerlendirmek mecburiyetindedir"

Çatışmalar, iç gerilimler, savaşlar dolayısıyla çok büyük bir gerilimin içerisinde olunduğunu, bütün bunların odak noktasının da Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Dolayısıyla bütün bunları iyi bilmek, iyi görmek, tedbir almak ve Türkiye'yi önümüzdeki döneme, geleceğe hazır hale getirmek gerekir. Türkiye, önündeki bütün fırsatları değerlendirmek mecburiyetindedir ve ileriye doğru hazırlık yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın birçok yerinde gücüne itibar edilen ve bu güçten istifade edilmesi gereken önemli bir müttefik olarak görülmeye başlandığını vurguladı.

İç kalenin tahkim edilmesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Mesele iç ihtilaflarımız üzerinden birbirimizi kenara atıp tasfiye etmek değil, mesele büyük ve ortak bir ülkünün peşinden giderek o büyük hedefi gerçekleştirmek için mücadele etmektir. O büyük hedef için hazır olmaktır. Osmanlı, ordusunu kurduğu için fetihler yapmadı, fetihleri zihnine koyduğu için o fetihlere uygun ordular kurdu. Bizim de buradan almamız gereken ders, iç kaleyi tahkim etmek için ihtilaflarımızı körüklemek değil, ihtilaflarımızı bir kenara bırakarak müştereklerimizi artırmak mecburiyetimiz vardır. Onun için Türkiye'de siyasi, kültürel farklılıklarımızı bir tarafa bırakacağız. Hepimizin yolu yordamı farklı olabilir, mezhebi, meşrebi farklı olabilir ama hepimizin istikameti, medeniyeti, kültürü, ülkeye aidiyeti, bu millete bağlılığı, bu vatana bağlılığı ve bu bayrağın altında güçlenme arzusunun müşterek olması lazım. Bunu sağlayabilirsek birçok meselenin çözülebileceğini biliyoruz, tarih bize bunu öğretiyor."

Kurtulmuş, Türkiye'deki terör meselesinin iç kalenin tahkim edilmesinde en önemli sorun olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Siyaset kurumunun büyük fedakarlığıyla sürecin bu noktaya geldiğinin altını çizen Kurtulmuş, demokratik bir çalışmayla da TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından ortaya bir raporun konulduğunu belirtti.

"Artık millet kan, gözyaşı istemiyor"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rapor birçok açıdan önemli. Terör meselesinin, Kürt meselesinin, adına ne derseniz deyin çözümüyle ilgili bir yol haritası bizlere veriyor ve bütün partilerin ittifakıyla bu kararlar alındı. Bu çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor sorununu çözmek için irade ortaya koymuş ve müşterek bir iradeyle bir rapor hazırlamıştır. Başlı başına bu bile siyaset için Türkiye için büyük bir kazanımdır.

Şimdi bunun gereğinin yerine getirilmesi, öncelikle burada kritik eşik olarak gördüğümüz terör örgütünün silahlarının tasfiye edilmesi ve tamamıyla silahları bırakmasıyla birlikte yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılmasıyla ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde bu işi artık tarihin raflarına göndermiş olacağız. Bu işi hep beraber bitireceğiz. Burada siyasetin kararlılığı önemlidir. Toplumun büyük kesimlerinin verdiği destek çok önemlidir. Büyük bir beklenti ortaya çıkmıştır. Artık millet kan, gözyaşı istemiyor."

Komisyon tarafından yürütülen çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, "Araya fitne fesat sokmak isteyenler çok şükür başarılı olamadı, süreç bu noktaya kadar geldi. İnşallah en kısa süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyaset, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek, örgütün tasfiye edildiği, silahların bırakıldığı devletin güvenlik birimlerince teyit edilmesiyle birlikte bu süreç tamamlanacaktır." dedi.

Kurtulmuş, terörün bir daha geri gelmemek üzere bütünüyle ortadan kaldırılması durumunda Türkiye'nin iç kaleyi tahkim etmek bakımından önemli bir adımı atacağını vurguladı.

Türkiye demokrasisinin kalitesini yükseltmenin de bir başka sorumlulukları olduğunu anlatan Kurtulmuş, bunun için gayretle çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bütün sanayi alanlarında, bütün endüstrileşme süreçlerinde güçlü şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda iç kaleyi tahkim etmek bakımından insan gücünün kalitesinin de artırılmasının önemine işaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, programın gerçekleştirildiği Osmangazi ilçesindeki Çekirge Mahallesi'nde Osmanlı padişahlarından 1. Murad Hüdavendigar Han'ın türbesini ziyaret etti.

Daha sonra Emir Sultan Hazretleri Cami ve Türbesi'ne geçen Kurtulmuş, buradaki ziyaretinin ardından Emir Buhari Kültür Merkezi'nde Milli Türk Talebe Birliği'nde gençlerle sohbet gerçekleştirdi.