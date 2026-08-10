Kurtulmuş'un Kulis Ziyaretleri - Son Dakika
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Kurtulmuş'un Kulis Ziyaretleri

Kurtulmuş\'un Kulis Ziyaretleri
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, iktidar ve muhalefet kulislerini ziyaret ederek yasalaşan düzenlemeleri görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefet ve iktidar kulislerini ziyaret etti.

Kurtulmuş'u iktidar kulisine girişte, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler karşıladı.

İktidar kulisinde AK Parti'li milletvekilleri ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir süre sohbet eden Kurtulmuş, milletvekilleriyle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi.

Daha sonra muhalefet kulisine giden Kurtulmuş, burada Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.

Kurtulmuş'un yanına TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ile DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da geldi.

Kurtulmuş, düzenlemenin yasalaşmasının ardından Başkanlık Divanı'nın arkasında bulunan makamında, MHP Genel Başkanı Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ve AK Parti grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Genel Kurul'dan ayrılırken Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin yasalaştığının anımsatılması üzerine, "Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye

Öte yandan Bahçeli'nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, üzerinde TBMM binasının kabartma tasviri ve Meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye ettiği belirtildi.

Klasik motiflerle süslenen tabloda "Birliğin Gücü, Milli İradenin Kararı" ile alt bölümündeki plakette, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım." ifadeleri ve "10.08.2026" tarihi yer aldı.

Hediyenin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Meclis çalışmaları konusundaki gayretleri ile "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusundaki çalışmalarına yönelik takdir ve teşekkürün bir ifadesi olarak Bahçeli tarafından takdim edildiği bildirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi telefonla arayarak tablo hediyesi ve Terörsüz Türkiye sürecine verdiği destek dolayısıyla şükranlarını dile getirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'un Kulis Ziyaretleri - Son Dakika

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