Kurtulmuş Üsküp\'te Makedonya Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından kabul edildi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleşen kabulde, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla geldikleri Üsküp'te kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği dolayısıyla Davkova'ya teşekkür etti.

21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı'na son zamanlarda üst düzey katılımların olduğunu ve bu katılımların bir gelenek haline gelmesini arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, iki ülke arasında kadim ve tarihi ilişkilerin bulunduğunu ve bu ilişkilerin sürekli gelişmesini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki Türk toplumu ve Türkiye'deki Kuzey Makedonya kökenli vatandaşların iki ülke arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü belirtti.

Savunma sanayi, eğitim, ekonomi, turizm başta olmak üzere her alanda ikili ilişkileri geliştirme temennisinde bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürel kurumları aracılığıyla Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına güçlü destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Balkanlar'da güven ve istikrarın sürmesinin, Türkiye'nin temel arzusu olduğunu; farklılıkların müzakereler yoluyla çözülmesinin herkesin yararına olacağını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin, tüm Balkan ülkelerine eşit yaklaştığına işaret etti.

Hükümetler arasında var olan güçlü işbirliğinin parlamentolar arasında sürmesini istediklerini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin gelecek dönemde çok daha kuvvetli olacağına inandığını kaydetti.