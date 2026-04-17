Kurtulmuş ve Vietnam Meclis Başkanı Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Tranh Man ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla mevkidaşı Man'a başarılar dileyerek, kendisini ve heyetini TBMM'nin ev sahipliği yaptığı PAB 152'nci Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye ve Vietnam arasında dostane ilişkilerin bulunduğunu, karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkileri artırdığını belirten Kurtulmuş, hükümetler arasındaki ilişkilere, parlamentoların ortak çalışmasıyla katkı vermeyi arzuladıklarını, işbirliğini tüm seviyelerde geliştirmenin önemli olduğunu söyledi.

Görüşmede, PAB Türk Grubu üyeleri AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da yer aldı.