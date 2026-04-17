Kurtulmuş ve Vietnam Meclis Başkanı Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş ve Vietnam Meclis Başkanı Görüştü

Kurtulmuş ve Vietnam Meclis Başkanı Görüştü
17.04.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vietnam Meclis Başkanı Man ile PAB 152'nci Genel Kurulu'nda buluştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Tran Tranh Man ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla mevkidaşı Man'a başarılar dileyerek, kendisini ve heyetini TBMM'nin ev sahipliği yaptığı PAB 152'nci Genel Kurulu vesilesiyle Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye ve Vietnam arasında dostane ilişkilerin bulunduğunu, karşılıklı ziyaretlerin ikili ilişkileri artırdığını belirten Kurtulmuş, hükümetler arasındaki ilişkilere, parlamentoların ortak çalışmasıyla katkı vermeyi arzuladıklarını, işbirliğini tüm seviyelerde geliştirmenin önemli olduğunu söyledi.

Görüşmede, PAB Türk Grubu üyeleri AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo da yer aldı.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Diplomasi, Politika, Vietnam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş ve Vietnam Meclis Başkanı Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 15:13:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş ve Vietnam Meclis Başkanı Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.