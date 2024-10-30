Kurtulmuş: Yeni anayasa süreci başlayacak

Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Yeni anayasa çalışmaları) Başta ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir süreçle halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi tesis edeceğiz." - ANKARA