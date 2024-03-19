Kurum: Erdoğan 'Kanal İstanbul'u yapalım' derse kendisine de 'Başka önceliklerimiz var' yanıtını veririm - Son Dakika
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Politika

Kurum: Erdoğan 'Kanal İstanbul'u yapalım' derse kendisine de 'Başka önceliklerimiz var' yanıtını veririm

Kurum: Erdoğan \'Kanal İstanbul\'u yapalım\' derse kendisine de \'Başka önceliklerimiz var\' yanıtını veririm

31 Mart yerel seçimleri öncesi Kanal İstanbul ile ilgili sorulara "Önceliğimiz değil" yanıtını veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'a katıldığı yayında konuyla ilgili dikkat çeken bir soru yöneltildi. "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, kendisine de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna yanıt veren Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" ifadesini kullandı.

19.03.2024 10:31  Güncelleme: 10:37
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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde programlarını hızlandırdı.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI ALEVLENİYOR

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan İBB adayı Murat Kurum, seçimler öncesinde muhalefetin kendisini Kanal İstanbul üzerinden eleştirdiğini belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ OLMAYAN İŞ BİZİM GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Kurum, "Her gün soruyorlar. Çünkü soracakları hiçbir şey yok. Vaatlerini de anlatamıyorlar. Önceliğimiz olmayan iş bizim gündemimizde değil" dedi.

MURAT KURUM'A ERDOĞAN SORUSU

Açıklaması üzerinden yöneltilen "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, siz de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna ise Kurum "Derim tabii, niye demeyeyim?" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurum: Erdoğan 'Kanal İstanbul'u yapalım' derse kendisine de 'Başka önceliklerimiz var' yanıtını veririm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hajkan Hajkan: Güzel espriydi 29 0 Yanıtla
  • Oooo: Gazeteci bey Soruyu gevelemeye gerek yok Net sorun! Kanal yapılsınmı Yapılmasınmı? 1 0 Yanıtla
  • Fırat Duran: Sen onu söyle, 2028 de geç aday ol seçilirsin ?? 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kurum: Erdoğan 'Kanal İstanbul'u yapalım' derse kendisine de 'Başka önceliklerimiz var' yanıtını veririm - Son Dakika
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