Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Gençlerle Buluştu

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Kuşadası Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı. Toplantıda partili gençlerle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, her zaman mükemmeli hedeflediklerini belirterek "İlk dönemki gibi heyecanla çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz" dedi.

CHP Kuşadası Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltı geniş katılımla gerçekleşti. Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü ile gençlik kolları üyelerinin katıldığı kahvaltıda CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de gençleri yalnız bırakmadı. Partili gençlerle sohbet edip bilgi ve deneyimlerini aktaran Başkan Mehmet Gürbilek ve Başkan Ömer Günel, gençlerle bir araya gelmenin enerji ve motivasyonlarını artırdığına dikkat çekerek bu tip buluşmaların daha sık düzenlenmesi gerektiğini belirttiler.

"Her zaman mükemmeli hedefledik"

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, 2001 yılından bu yana CHP çatısı altında emek verdiğini vurgulayıp "Görev verildiği zaman oldu, verilmediği zaman oldu. Hiçbir zaman bu yolculuğa hainlik etmedim" dedi. CHP'nin büyük bir aile olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, gençlerle sık sık bir araya gelmenin önemine dikkat çekti. Gençlerin yaşama dair hedeflerine hizmet eden bir kent tasarlamak için çalıştıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Bizim yaptıklarımız sizin hedeflerinizle örtüşüyor mu? Bunları sorgulamak gerekiyor. Malumunuz olduğu üzere bir seçim yarışından çıktık. Artısıyla eksisiyle yarışın kazananı biz olduk. Ama ben her zaman şuna inanırım: Eğer 100 puan alabilme gibi bir ihtimalimiz varsa niye 99 alalım? Her zaman mükemmeli hedeflemek zorundayız. Çünkü mükemmeli hedeflemezsek başarı ellerimizin arasından kayar gider" diye konuştu.

"Rehavete kapılma lüksümüz yok"

Birinci dönem, ikinci dönem gibi bir ayrım yapmadıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel sözlerini şöyle sürdürdü: "Kesintisiz bir biçimde ilk günümüzdeki, ilk dönemimizdeki heyecanla çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çünkü bu mantıkla bakmazsak ve işlere bu enerjiyle sarılmazsak rehavete kapılırız. Bizim rehavete kapılmak gibi bir lüksümüz yok. O nedenle ben inanıyorum ki sizlerle bu dönem yine, yeniden ilk dönemdeki gibi büyük bir enerjiyle hem üretip hem de uygulayacağız. Siz gençler de sadece talimatları yerine getiren değil, bu kent için üreten bir kesim olmalısınız"

Toplantının ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Ölkü ve partili gençlerle birlikte İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüyerek kent ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. - AYDIN