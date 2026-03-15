Kuşadası\'nda vatandaşlardan Başkan Günel\'e destek

Başkan Ömer Günel'in gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar, Başkan Ömer Günel'in serbest bırakılmasını istedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cuma günü sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile İstanbul'da gözaltına alındı. Başkan Ömer Günel'in gözaltına alınmasının ardından CHP Kuşadası İlçe Örgütü tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na 'Adalet ve Dayanışma' çadırı kurulup, 'demokrasi nöbeti' tutulmaya başlandı. Kuşadası'nda yaşayan binlerce vatandaş da Adalet ve Dayanışma çadırına gelip, Başkan Ömer Günel'e destek verdi. Başkan Ömer Günel'in suçsuz olduğunu belirten vatandaşlar, bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Başkan Ömer Günel'in gözaltına alınmasını kınadığını belirten Sevim Çayboyu, "Yaşanan süreç hiç adil değil. Adaletsiz bir şekilde yapıldı, kınıyorum. Belediye başkanımız bu kenti güzelleştirdi" dedi.

Kuşadası'nıda Başkan Ömer Günel ile birlikte hizmet çağı yaşanmaya başladığını söyleyen Resmiye Erbay ise "Biz Ömer başkanımızdan çok memnunuz. Mesela şimdi çocuk kütüphanesinden geliyoruz" diye konuştu.

Başkan Ömer Günel'e destek olmak için dayanışma çadırına gelen Ümmü Gülsüm "Çok ağladım ben. Başkanım beni evimde ziyaret etmişti. Yine benim evime gelecek çay içecek. Ben Ömer Günel'i çok severim. Seni çok özledim. Allah sana uzun ömür versin" dedi. - AYDIN