Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel\'in oğlu, turizm işletmesinden vazgeçti

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatı Umut Yaşar, oğlu Ada Hasan Günel'in, Güzelçamlı Mahallesi'nde günübirlik turizm faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla kiraladığı taşınmazı işletmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Başkan Ömer Günel'in avukatı Umut Yaşar'ın konuya ilişkin açıklamasında; "Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'in oğlu Ada Hasan Günel, Güzelçamlı Mahallesi 139 ada 19 parselde bulunan taşınmazı günübirlik turizm faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla kiralamıştı. Ancak Ada Hasan Günel, eğitim hayatını yurt dışında sürdürmek istemesinden dolayı kiracı olduğu alanı işletmekten vazgeçti. Seçim sürecinde müvekkilim Ömer Günel, bu konu nedeniyle tenkite maruz kaldığı için kamuoyunu bilgilendirmek istedik." ifadelerine yer verdi. - AYDIN