Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, iş insanları ve sektör temsilcileriyle vizyon projelerini paylaştı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte faaliyet gösteren iş insanları ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek hayata geçireceği vizyon projelerle alakalı fikir alışverişinde bulundu.
Görevde olduğu 5 yılda Kuşadası'nı ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla yöneten Başkan Ömer Günel, kentin potansiyelini ve değerlerini ön plana çıkaracak olan vizyon projelerini paylaşmak amacıyla düzenlediği toplantıların ikincisini Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören toplantıya, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.
"Turizmle ilgili doğrudan çok büyük yatırımlar yaptık"
Başkan Ömer Günel, göreve geldiği günden beri Kuşadası'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olması için büyük bir çaba harcadıklarına değinerek, "Kuşadası'nın turizmine doğrudan birçok yatırım yaptık. Büyük firmaların Kuşadası'na girmesi için birçok teşviği sağladık. Kentimize gelen yerli ve yabancı turisti arttırmak için kültür sanat projeleri geliştirdik. Sokak Festivali'nin üçüncüsünü gerçekleştirdik, bu sene dördüncüsünü hayata geçireceğiz. Altın Güvercin Beste Yarışması ile uluslararası boyutta bir yarışma düzenliyoruz. Kampinova Projemiz ile dijital göçebeler için bir tatil ve çalışma alanı oluşturuyoruz. Fuarlarda kentimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Kuşadası'nı 5 yıldızlı zincir otellerin yatırım yapacağı bir kent haline getiriyoruz. Bir sonraki dönemimizde de yatak kapasitemizi daha da arttırarak ilerleyeceğiz ve Kuşadası turizmi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
"Efes Kongre Merkezi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) en kısa sürede tekrar faaliyete geçmesi için en başından beri büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Kuşadası'nda turizmi 12 aya çıkarmak için yapılan en büyük yatırımlardan biri olan KOMER için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha önce KOMER'i kent ekonomisine kazandırmak amacıyla hazırlattığımız bir projeyi sunduk fakat bir sonuç alamadık. KOMER'in tekrar faaliyete geçmesi için tüm paydaşların elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak yeni dönemde de KOMER için elimizden geleni yapacağız" dedi. - AYDIN
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