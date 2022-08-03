Başkan Ömer Günel'den yer tahsisi açıklaması

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda İbramaki Sanat Galerisi'nin üst katında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bir çalışma ofisi tahsis edilmesiyle ilgili gelen talebe AK Partili Meclis üyelerinin 'ret' oyu vermesine tepki gösterdi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ağustos Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından meclise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na İbramaki Sanat Galerisi'nin üst katında bir çalışma ofisi tahsis edilmesi talebi getirildi.

AK Partili Meclis üyeleri Murat İnan ve Ali Rıza Efe, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonu'nda taleple ilgili ret oyu kullandı. İbramaki Sanat Galerisi'nin tarihi bir yapıya sahip olduğunu belirten Murat İnan, "Bu nedenle belediyenin bir birimi olarak kullanılmasını uygun bulmuyoruz. Daha sanatsal işlerde kullanılmalı" dedi.

Toplantıda komisyon raporunun oy çokluğu ile kabul edilmesinden sonra bir açıklama yapan Başkan Günel "İbramaki Sanat Galerisi'nin sadece üst katını veriyoruz. Alt katı sanatsal faaliyetlerine devam edecek. Biz kendisine Kuşadası'na geldiğinde bir çalışma alanının olması için bunu uygun gördük. Yeni hizmet binamıza da Aydın Büyükşehir Belediyesi tahsis etti diye gelmeyecek misiniz? Bu siyaset de değil, doğru bir karar da değil" diye konuştu.

AK Parti grubuna Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Seyfi Seyhan Suvari'den de tepki geldi. Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Bütün müze ve sarayları 20 yıldan beri çalışma ofisi gibi kullanan siyasi bir anlayışın Kuşadası'nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile olan iş birliğinin yaratacağı faydayı görmemesini gerçekten yadırgıyoruz" dedi. - AYDIN