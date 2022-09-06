Başkan Günel mahalle toplantılarına İkiçeşmelik ile başladı - Son Dakika
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Başkan Günel mahalle toplantılarına İkiçeşmelik ile başladı

06.09.2022 09:17
Başkan Günel mahalle toplantılarına İkiçeşmelik ile başladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi nedeniyle ara verdiği mahalle toplantılarına İkiçeşmelik ile başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi nedeniyle ara verdiği mahalle toplantılarına İkiçeşmelik ile başladı. İkiçeşmelik Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Ömer Günel, "Karşınıza sözlerini yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak çıkmış olmaktan mutluyum" dedi. Toplantıya büyük ilgi gösteren İkiçeşmelik Mahallesi sakinleri ise yaşama geçirdiği hizmet ve projeler nedeniyle Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Her fırsatta hemşehrileri ile bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, mahalle toplantılarına İkiçeşmelik Mahallesi'nden başladı. Toplantı öncesinde mahalle esnafını ziyaret ederek sohbet eden Başkan Ömer Günel, başta kadın ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri tarafından çok sıcak bir biçimde karşılandı. Esnaf ziyaretinin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Cafer Kotan Yaşam Parkı'nın yanına kurulan kürsüden İkiçeşmelik Mahallesi sakinlerine seslenen Başkan Ömer Günel "Bugün buraya yaptıklarımız ile ilgili bilgi, yapamadıklarımız ile ilgili hesap vermeye ve diğer taleplerinizi öğrenmeye geldik" dedi.

İkiçeşmelik Mahallesi'nin uzun yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığına ve bu nedenle de göreve gelir gelmez buraya öncelik verdiklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "İkiçeşmelik Mahallesi'nde kısa süre içerisinde önemli işler başardık. 55 bin metrekarelik alanda toplam 24 milyon TL yatırım yaparak alt ve üst yapıyı yeniledik. Böylece sorunları kökten çözüme kavuşturmuş olduk. Doğalgaz yatırımlarının buraya gelmesini sağladık. Tüm elektrik tesisatını yer altına aldık. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi taziye evini tamamlayıp kullanımınıza sunarak önemli bir ihtiyacı ortadan kaldırdık. Cafer Kotan yaşam Parkı ile bir bütün içerisinde kütüphane ve anne-bebek merkezi ile birlikte önemli bir yaşam alanı oluşturduk. Yapılacak ufak tefek işlerimiz kaldı. Onları da bu dönemin sonuna kadar yapacağız. Yeni dönemimizde de verdiğimiz yeni sözlerimizi yerine getireceğiz. Bunları sizin paranızla sizin için yaptık. Bunlar sizin gecikmiş hakkınızdı. Karşınıza sözlerini yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak çıkmış olmaktan mutluyum" dedi.

İkiçeşmelik Caddesi'nde ASKİ'nin alt yapı çalışmalarını tamamlamasının ardından Kuşadası Belediyesi tarafından Kasım ayında yol yapım çalışmalarının da süratle yürütüleceğini ifade eden Başkan Ömer Günel, okulların açılması ile birlikte eğitimle ilgili ihtiyaçlar başta olmak üzere sosyal yardımlara hız verileceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından sözü mahalle sakinlerine bırakan Başkan Ömer Günel, sorun ve talepleri dinledi. Söz alan mahalle sakinleri uzun yıllardır alamadıkları hizmeti son 3 yılda almaya başladıklarını belirterek Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Günel mahalle toplantılarına İkiçeşmelik ile başladı - Son Dakika

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