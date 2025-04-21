Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Taksi Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Taksi Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Taksi Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, taksi esnafıyla düzenlediği kahvaltılı toplantıda, 2025 turizm sezonuna ilişkin önemli beklentilerde bulundu. Başkan Günel, taksilerin temiz tutulması gerektiğine vurgu yaparak, temiz bir kent için esnafın hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.

21.04.2025 14:58  Güncelleme: 15:00
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni haftaya taksi esnafıyla kahvaltılı bir toplantı yaparak başladı. Liman çevresinde hizmet veren Can, Merkez, Deniz, Liman, Güven ve Kale taksi duraklarındaki taksicilerle sabah kahvaltısında buluşan Başkan Ömer Günel, 2025 turizm sezonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıda esnafın sorunlarını dinleyen Ömer Günel, belediyenin gerçekleştirdiği hizmetler ve devam eden projeler hakkında da bilgilendirme yaptı. 2025 sezonunda, kente gelecek turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 20 artış beklediklerini belirten Başkan Ömer Günel, kruvaziyer turizminde de rekor beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

"Taksiler turist için çok önemli"

Taksi esnafına seslenen Başkan Ömer Günel, "Sizden isteğim, taksilerinizi temiz tutmanız ve kıyafetlerinize özen göstermeniz. Çünkü taksiler, turist için çok önemli" dedi. Kuşadası'nın yaz nüfusunun 1 milyonun üzerine çıktığını hatırlatan Ömer Günel, temizlik anlayışlarının değiştiğini, kentteki rotaların yeniden belirlendiğini ve Kuşadası'nın diğer turizm kentlerine göre çok daha temiz hale geldiğini söyledi. Ancak bu konuda esnafın da gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik kamerası sözü

Başkan Ömer Günel, taksi duraklarının büyük bir kısmını yenilediklerini belirterek, "Size söz verdiğim güvenlik kameralarını da en kısa sürede alacağım" dedi. Ayrıca Jet2go firmasıyla sürdürülen iş birliği sayesinde daha fazla İngiliz turistin Kuşadası'nı tercih ettiğini ve kruvaziyer acenteleriyle yakın ilişkiler kurularak turist sayısının artırıldığını aktardı.

Yeni yatırımlar ve projeler

Kuşadası'na Toprak Saha, Kent Meydanı ve Setur Marina çevresinde hayata geçirilen projelerle birlikte toplam 2 bin araçlık otopark alanının kazandırılacağını açıklayan Başkan Ömer Günel, kent merkezinden geçen dereyi de yeniden düzenleyerek su basacaklarını ve tertemiz bir görünüm kazandıracaklarını söyledi. Ayrıca, 5 zincir otelin yatırım yapma kararı aldığını ve nitelikli yatak kapasitesine 5 bin ekleme yapılacağını da duyurdu.

Depolama alanı müjdesi

Taksiciler için çeşitli kolaylıklar sağlamayı sürdüreceklerini belirten Başkan Günel, "Güvercinada Kalesi karşısındaki otopark alanını boşalttım. Emniyetle görüşün, oradan size depolama alanı verilsin. Ayrıca Kesedağı, mesire alanı ve turizm merkezi olacak. İsterseniz oradan da size alan ayırabilirim" dedi.

Adalı Kart ve yeni sosyal tesisler

Emekliler için İkinci Bahar ve Gençlik merkezleri yaptıklarını ve Davutlar'daki tesisin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Günel, Adalı Kart sahiplerinin bu merkezlerden ücretsiz faydalanabileceğini söyledi. "Ada Mobili mutlaka indirin" diyerek dijital hizmetlere erişimin önemini de vurguladı.

"Birlikte çalışamaya devam edeceğiz"

Toplantı sonunda taksicilerden dikkatli ve özenli olmalarını isteyen Başkan Günel, "Kendi aranızda kavga etmeyin. Taleplerinizi öneriyle birlikte bildirin, ben de UKOME'ye sunayım. Sahilde henüz tanımlı yol yok, bu nedenle sıkışıklık yaşanıyor. Ancak sahil düzenleme projesi tamamlandığında bu sorun da çözülecek" diyerek tüm taksici esnafına hayırlı bir sezon diledi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Taksi Esnafıyla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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