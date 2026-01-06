Kuşadası Belediye Meclisi 2026 yılının ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
Kuşadası Belediye Meclisi 2026 yılının ilk toplantısını yaptı

Kuşadası Belediye Meclisi 2026 yılının ilk toplantısını yaptı
06.01.2026 08:50  Güncelleme: 08:54
Kuşadası Belediye Meclisi, 2026 yılında tatil yapmadan her ayın ilk pazartesi günü toplanma kararı aldı. Ayrıca Türkmen ve Soğucak Mahallelerinde sağlık ocakları için 2 taşınmazın tahsisi onaylandı.

Kuşadası Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermek amacıyla meclisin bu yıl da tatil yapmadan çalışmasına karar verildi.

Kuşadası Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, Kuşadası Belediye Meclisi'nin 2026 yılı boyunca her ayın ilk pazartesi günü toplanmasına ve yıl boyunca tatil yapmamasına karar verildi. Toplantıda ayrıca Kuşadası Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri de seçildi. Yapılan gizli oylama ile Denetim Komisyonu'nda Belediye Meclis üyelerinden Mehmet Sarıdedeoğlu, Hayati Atlı, Nilüfer Tektaş Cevahir ve Volkan Gerçek'in yer alması karara bağlandı.

Yeni yılın ilk meclis toplantısında kent ile ilgili önemli kararlar da alındı. Bu kapsamda Türkmen ve Soğucak Mahallelerinde bulunan 2 taşınmazın Sağlık Ocağı yapılması için 25 yıllığına Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsisi kararlaştırıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de 2026 yılının ilk meclis toplantısının Kuşadası'na ve hemşehrilerine hayırlı olması dileğinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kuşadası, Belediye, Politika, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuşadası Belediye Meclisi 2026 yılının ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Meclisi 2026 yılının ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
