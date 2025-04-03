Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Toplantısı Yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda 2024 Yılı Faaliyet Raporu oylanarak kabul edildi.

Kuşadası Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda encümen ve ihtisas komisyonları ile birliklere üye seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylama ile Ayşegül Dağlı, Çağlayan Erdem ve Efe Berberoğlu encümen üyeliğine seçildi. Mecliste ayrıca 2024 yılı Denetim Komisyon Raporu ve Faaliyet Raporu da oylanarak kabul edildi.

Raporun oylanmasının ardından söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karşı karşıya kaldığı tüm baskı ve hukuksuzluğa rağmen çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ettiğini belirterek "Tüm ekonomik sorunlara rağmen yüzde 90'a varan bütçe gerçekleşme oranı büyük bir başarıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak belediye yönetimimizi tebrik ediyorum" dedi.

Toplantıda Kuşadası'nın kardeş şehirlerinden olan Gürcistan'ın başkenti Batum'un şehir statüsü kazanışının 137'inci yıl dönümü kutlamaları için 3-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğe katılım kararı alındı. Etkinlikte Batum ile Kuşadası'nın resmi olarak kardeş şehir olmasını sağlayacak protokolün imza töreni de gerçekleşecek.

Kuşadası Belediye Meclisi'nde alınan bir diğer karar ise 2018 yılında yaşamını yitiren sevilen gazeteci Engin Özcan'ın isminin parka verilmesi ile ilgili oldu. Kuşadası'nda uzun yıllar boyunca Halkın Sesi isimli gazeteyi yayınlayan Engin Özcan'ın adı Türkmen Mahallesi'nde yer alan parka verilecek.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulacak olan Acil Arama Kurtarma Timi'nin yönetmeliğinin kabul edildiği toplantıda, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen bitkisel atık yağların toplanması sürecinde Adalı Kart'a para puan yüklenmesi konusu da karara bağlandı. Buna göre evlerde ve işyerlerinde biriktirdiği atık yağlarını lisanslı firmaya teslim eden kişilerin Adalı Kartlarına belirli bir para puan yüklenecek. - AYDIN