Kuşadası Belediyesi Halk Plajlarında Şemsiye ve Şezlongları Ücretsiz Hale Getirdi

Politika

Halk plajlarında şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getiren Kuşadası Belediyesi, aldığı meclis kararı ile kıyı şeridine cephesi olan mevcut işletmelerin şemsiye ve şezlong kiralayabilmelerine imkan sağlayacak esasları belirledi.

Belediye Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda alınan karara göre, Kuşadası halk plajlarında ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulaması devam edecek. Tercih eden kent sakinleri ve ziyaretçiler ise sahile cephesi olan işletmelerden şemsiye ve şezlong kiralayabilecek. Ecrimisil bedeli karşılığında kiralama işlemi yapabilecek olan işletmeler, kendilerine belirlenen alanlar dışına çıkamayacak.

Alınan kararla, plajlara herkesi memnun eden adil bir düzen getirdiklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, 'Plajlar halkındır' sözümüzün her zaman arkasındayız. Bunun aksi girişimlere bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi. - AYDIN