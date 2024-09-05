Kuşadası Belediyesi Halk Plajlarında Şemsiye ve Şezlongları Ücretsiz Hale Getirdi - Son Dakika
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Politika

Kuşadası Belediyesi Halk Plajlarında Şemsiye ve Şezlongları Ücretsiz Hale Getirdi

Kuşadası Belediyesi Halk Plajlarında Şemsiye ve Şezlongları Ücretsiz Hale Getirdi

Kuşadası Belediyesi, halk plajlarında şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirme kararı aldı. Ancak, kıyı şeridine cephesi olan işletmeler şemsiye ve şezlong kiralayabilecek.

05.09.2024 17:45  Güncelleme: 17:47
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Halk plajlarında şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getiren Kuşadası Belediyesi, aldığı meclis kararı ile kıyı şeridine cephesi olan mevcut işletmelerin şemsiye ve şezlong kiralayabilmelerine imkan sağlayacak esasları belirledi.

Belediye Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda alınan karara göre, Kuşadası halk plajlarında ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulaması devam edecek. Tercih eden kent sakinleri ve ziyaretçiler ise sahile cephesi olan işletmelerden şemsiye ve şezlong kiralayabilecek. Ecrimisil bedeli karşılığında kiralama işlemi yapabilecek olan işletmeler, kendilerine belirlenen alanlar dışına çıkamayacak.

Alınan kararla, plajlara herkesi memnun eden adil bir düzen getirdiklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, 'Plajlar halkındır' sözümüzün her zaman arkasındayız. Bunun aksi girişimlere bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuşadası Belediyesi Halk Plajlarında Şemsiye ve Şezlongları Ücretsiz Hale Getirdi - Son Dakika

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