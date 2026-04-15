Kuşadası Belediyesi'nden 'Vektörle mücadele' açıklaması - Son Dakika
Kuşadası Belediyesi'nden 'Vektörle mücadele' açıklaması

Kuşadası Belediyesi\'nden \'Vektörle mücadele\' açıklaması
15.04.2026 18:15  Güncelleme: 18:16
Kuşadası Belediyesi, Aydın'da vektörle mücadele yetkisi konusunda mahkeme kararını destekleyerek, yetkinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu vurguladı. Mahkeme, yetki tartışmasında ilçe belediyelerinin hizmetlerinin uygun olmadığını belirtti.

Aydın'da Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li ilçe belediyeleri arasında yaşanan vektörle mücadele yetkisi tartışması üzerine bir açıklama da Kuşadası Belediyesi'nden geldi. Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "Vektörle mücadele yetkisinin Büyükşehir Belediyesi'nde olduğu ve yerel mahkemenin de bu yönde karar verdiği" belirtildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Aydın'da vektörle (sinek ve haşere) mücadele hizmetlerine ilişkin yetki tartışmasında mahkeme kararını verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararla birlikte, Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğuna ilişkin hukuki çerçeve bir kez daha teyit edilmiş oldu" ifadelerine yer verildi.

Mahkemenin gerekçeli kararına da yer verilen açıklamada "Mahkemenin kararındaki gerekçe ise aynen şöyle ifade edildi: 'Her ne kadar vektörle mücadele (ilaçlama) hizmetlerinin daha evvel Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/04/2014 tarihli ve 22 sayılı kararı ile ilçe belediyelerine devredilmesine karar verildiği ve yaklaşık 12 yıldır söz konusu hizmetin kesintisiz olarak ilçe belediyeleri tarafından yürütüldüğü görülmekte ise de, ilçe belediyelerince bu hizmetlerin yürütülmesinin yetkili büyükşehir belediye meclisince yetkilendirilmiş olmalarından kaynaklandığı, kanun ile görevli ve yetkili kılınmış olan belediye meclislerince her zaman söz konusu hizmetlerin yürütümü hususunda yeni kararlar alınabileceği şüphesizdir. Yine, vektörlerle mücadele görevinin büyükşehir belediyeleri tarafından yerine getirilmesinin tek elden planlı, etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde hizmetin yürütülmesini sağlayacağından kamu yararı ve hizmet gereklerine daha uygun olduğu, farklı belediyeler tarafından yapılacak vektörlerle mücadelenin ise mücadelede farklı yöntemler ve farklı kimyasallar uygulanmasına, bu durumunda hedef zararlı canlılar dışında diğer canlıların etkilenmesine ve çevre kirliliğine yol açabileceği de görülmektedir. Bu durumda, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 'Aydın İl genelinde vektörle mücadele (ilaçlama) hizmetlerinin, halk sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik açısından tek elden ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla alınan dava konusu kararlarda hukuka aykırılık görülmemiştir' ifadeleri yer almaktadır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kuşadası Belediyesi'nden 'Vektörle mücadele' açıklaması - Son Dakika

Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nden 'Vektörle mücadele' açıklaması - Son Dakika
