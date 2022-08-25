Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması

25.08.2022 17:50
Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması

Kuşadası Belediyesi ulusal bir gazetede yer alan haberle ilgili olarak basın açıklamasında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi ulusal bir gazetede yer alan haberle ilgili olarak basın açıklamasında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "23 Ağustos 2022 tarihinde "Şehit ailesinin yardım talebine Aydın ve Kuşadası belediyeleri sessiz kalıyor" başlığıyla yayınlanan haberin gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Söz konusu haber, Aydın Büyükşehir ve Kuşadası belediyelerinin hizmet ve çalışmaları ile ilgili olarak olumsuz algı oluşturmaya yöneliktir. Haberde yer verilen fotoğraflar 2019 yılına aittir. Şehit Asteğmen Sunay Civan'ın ailesinin de yaşadığı Güzelçamlı Mahallesi'nde zeminden ve alt yapı eksikliğinden kaynaklı benzer sorunlar geçmişte yaşanmıştır. 2019 yılından bu yana bahse konu bölgede Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerekli projelendirme çalışmaları yapılarak 2022 yılında 3 bin 150 metre beton boru döşenmiş, 4 bin 650 metre kanal, 2 bin 155 metre kutu menfez imalatı yapılmış ve önümüzdeki süreçte su baskını gibi sorunların yaşanmasının önüne geçilmiştir. Öte yandan Şehidimiz Asteğmen Sunay Civan'ın babası Sayın Şuayip Civan'la da gerekli görüşmeler yapılmış, söz konusu haberde bahsi geçen iddialar ile ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığı ve haberde yer verilen demeçlerin kendisi tarafından verilmediği anlaşılmıştır. Şehidimizin babası Aydın Büyükşehir ve Kuşadası belediyelerine yürütülen çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletmiştir. Bu noktada Yeni Şafak gazetesinin internet sitesinde yayınlanan haberin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu aşikardır. - AYDIN

YORUMLAR
500
Başkan Günel, Pohang Belediyesi heyetini ağırladı Başkan Günel, Pohang Belediyesi heyetini ağırladı Aydın haberleri! Aydın Büyükşehir Ekipleri Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor Aydın haberleri! Aydın Büyükşehir Ekipleri Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Aydın, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:50:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement