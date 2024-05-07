Kuşadası\'nda Güzelçamlılılar Derneği Başkanı Ömer Günel\'i ziyaret etti

Politika

Kuşadası'nda faaliyete yeni başlayan Güzelçamlılılar Derneği'nin Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Başkan Ömer Günel'e kuruluş amaçları hakkında bilgi veren üyeler, bugüne kadar da bölgeye yaptığı alt ve üstyapı yatımları için teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaklaşık 20 gün önce kurulan Güzelçamlılılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, dernek üyeleri Başkan Ömer Günel'e ilerleyen günlerde yaşama geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi. Amaçlarının Güzelçamlı'nın sahip olduğu yerel ve kültürel değerleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten üyeler, Başkan Ömer Günel'e bugüne kadar bölgeye yaptığı alt ve üstyapı yatırımları için teşekkür ederek yeni hizmet döneminde başarılar diledi.

Güzelçamlılılar Derneği Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Ömer Günel, "Bizim için Kuşadası'nda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz ilişkiler kentin önceliklerinin belirlenmesi açısından çok önemli. Çünkü biz Kuşadası'nı ikinci hizmet dönemimizde de ortak akılla yönetmeye devam edeceğiz. Güzelçamlı Mahallesi bende çok özel bir yere sahip. Siyasete atıldığımda ilk çoban ateşini Güzelçamlı'da yakmıştım. Bu nedenle de göreve geldiğimde ilk hizmet kazmasını da Güzelçamlı'ya vurduk. Bugüne kadar Güzelçamlı'ya 240 bin metrekare yeni yol kazandırdık. Şimdi Karayolları'na ait orta refüjleri de düzenlemeye başladık. Bu dönemde Güzelçamlı Belediye Hizmet binasını kadınlarımız için sosyalleşme alanı, çocuklarımız için de etüt merkezi haline çevirmeyi planlıyorum" diye konuştu. - AYDIN