Kuşadası'nda Turizm Sezonu Hazırlığı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda Turizm Sezonu Hazırlığı Toplantısı

Kuşadası\'nda Turizm Sezonu Hazırlığı Toplantısı
16.05.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da düzenlenen toplantıda Kuşadası turizmi ve KOMER'in yeniden açılması ele alındı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen "Turizm Tanışma ve Sezon Hazırlığı Toplantısı", Kuşadası Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile birlikte güvenlik, kamu, yerel yönetim ve turizm sektörünün önemli temsilcileri katıldı. Toplantıda; liman bölgesinde ve şehir içi yollarda yaşanan trafik yoğunluğu, yaz ve kış nüfusu arasındaki büyük farkın oluşturduğu altyapı sorunları, kruvaziyer yolcularının çarşıda daha fazla vakit geçirmesine yönelik merkez indirme noktaları, Kervansaray'ın interaktif müzeye dönüştürülmesi, termal turizm ve gastronomi alanındaki fırsatlar gibi Kuşadası turizmini doğrudan ilgilendiren kritik başlıklar ele alındı.

Toplantının en dikkat çeken başlığı ise Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın gündeme taşıdığı Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) yeniden aktif hale getirilmesi konusu oldu. Akdoğan, KOMER'in yeniden hizmete açılmasının Kuşadası'nın 12 ay turizm hedefi açısından büyük önem taşıdığını belirterek "Ku'adası için en önemli konuların başında Kongre Merkezimizin yeniden hayata geçirilmesi geliyor. Bu büyük yatırım yalnızca Kuşadası için değil, tüm bölge ekonomisi ve 12 ay turizm hedefi açısından büyük önem taşıyor. Ticaret Odası olarak bu konuda kapsamlı raporlar ve çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Ayrıca Kuşadası'nın kruvaziyer turizmindeki stratejik konumuna dikkat çeken Akdoğan, kamu kurumları, meslek odaları ve turizm paydaşlarıyla çözüm odaklı toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise, KOMER hakkında hazırlanan raporların kendisine ulaştırıldığını belirterek süreci yakından takip edeceklerini söyledi. Varol açıklamasında "Kuşadası Ticaret Odası'nın bu konuda ciddi çalışmaları var. Hazırlanan raporları teslim aldım. Detaylı şekilde inceleyip bir yol haritası belirleyeceğiz. Valilik olarak ne yapabiliriz değerlendireceğiz. Bu konuya çok yükleneceğiz, bunun taahhüdünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Oldukça verimli geçtiği belirtilen toplantının ardından Aydın Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindeki heyet, Kuşadası Efes Kongre Merkezi'ne giderek yerinde incelemelerde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Gastronomi, Politika, Ekonomi, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Politika Kuşadası'nda Turizm Sezonu Hazırlığı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:13:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda Turizm Sezonu Hazırlığı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.