Kütahya AK Parti, kongre öncesi delegelerle buluştu - Son Dakika
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Politika

Kütahya AK Parti, kongre öncesi delegelerle buluştu

Kütahya AK Parti, kongre öncesi delegelerle buluştu

Kütahya'da AK Parti, Merkez İlçe Kongresi öncesi delegelerle buluştu.

23.10.2024 23:07
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Kütahya'da AK Parti, Merkez İlçe Kongresi öncesi delegelerle buluştu.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 25 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek olan 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde partinin 400 delegesiyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Yeşilay Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bu geniş katılımlı toplantıda konuşan AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 8. Olağan Kongre'ye güçlü bir birlik ve beraberlik içinde hazırlandıklarını ifade etti. Önsay, "Genel Merkezimiz ne diyorsa odur. Biz, ben davasında olan adamlar değiliz. Biz davanın adamlarıyız. Birbirimize sarılıp tekrar aynı şekilde durmadan yola devam edeceğiz. Teşkilatçılık budur. Teşkilatçılıkta öyle ben yoksam, beni yazmıyorsan, beni aday göstermiyorsan, ben yokum, demek bizim kitabımızda yok. Burası AK Parti. Burada Recep Tayyip Erdoğan ne emrediyorsa, Genel merkezimiz ne diyorsa aslolan odur. Farklı düşünceler, beklentiler olabilir ama istişareler yapılır bir ve beraber olmanın yolu bulunur. Bizim yönetim biçimimiz, anlayışımız şöyledir. Asiliyle, yedeğiyle, ili ile ilçesi ile kadın kolları, gençlik kolları ile mahalle yönetimleriyle, sandık başkanları ve sandık kurulları ile hep beraber hedefe yürüyen, sen, ben gütmeyen bir teşkilatız. Asıl olan davadır, davamızdır" dedi.

Önsay, konuşmasının son bölümünde, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hamit Çelik'e hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Delege buluşmasına, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldı.

Delegelerin istek ve önerileri içeren formlar, AK Parti Genel Merkezi'ne iletilmek üzere kurulan sandıklarda toplandı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi, 25 Ekim Cuma Günü Saat 17.00'da Zafer Kalkınma Ajansı'nın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Hamit Çelik, yeni dönem için aday olmazken, yerine Murat Afşar Ünal aday gösterildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kütahya AK Parti, kongre öncesi delegelerle buluştu - Son Dakika

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