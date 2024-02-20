Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut\'u ağırladı

Politika

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kütahya Belediyesinin yararlanıcısı olduğu, Zafer Kalkınma Ajansı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Çiniciler, Fotoğrafçılar ve El Sanatları Esnaf Odası ve Dumlupınar Üniversitesi'nin ortağı olduğu Avrupa Birliği fonlu IPA II Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen Kütahya'da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi hakkında Kütahya'da birtakım incelemelerde bulunacak.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile birlikte projenin tanıtım toplantısına katılan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, sıcak ev sahipliğinden dolayı Başkan Işık'a teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'ı ve ekibini Kütahya'da ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Işık, Kütahya'da Dijitalleşme ve Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesinin Kütahya için çok faydalı olacağına inandığını ifade etti. - KÜTAHYA