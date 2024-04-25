Kütahya Belediyesi Borçlarını Açıkladı

Politika

Kütahya'nın borçlarının yer aldığı afiş belediye binasına asılarak halka duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde, CHP'li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, MHP'den devralınan belediyenin toplam borcunun 1 milyar 765 milyon 741 bin 871 TL olduğunu açıklamıştı. Başkan Kahveci, önceki dönemin borçlarının yazılı olduğu afişi belediye binasına astırdı. Belediye binasına asılan afişte, banka kredileri, dış krediler ve diğer borçlar liste halinde yer aldı.

Ali Yiğit, Özgür İğdemir, Murat Kayacan ve Hakan Demir isimli vatandaşlar, Kütahya'nın büyük bir şehir olmamasına rağmen belediyede bu kadar borç çıkmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Ali Yiğit, "Yeni seçilen belediye başkanından bir şeyler bekliyoruz ama bu borçlarla da bir şey yapmak zor, borç çok fazla. Umarım tüm belediyelerde böyle değildir, Kütahya için üzücü bir durum" dedi. - KÜTAHYA